На журналиста сетевого издания Sota.vision Дмитрия Кочанова составили протокол за трансляцию пикета на Красной площади

На журналиста сетевого издания Sota.vision Дмитрия Кочанова составили протокол за трансляцию в ютубе пикета на Красной площади. Фото протокола издание опубликовало в своем телеграм-канале. Кочанова задержали накануне вечером вместе с экоактивистом Константином Фокиным, который сидел перед мавзолеем с плакатом «Стоп экоцид». В ОВД «Китай город» также доставили участника проекта Activatica Дениса Стяжкина. По данным проекта «ОВД-Инфо», активистов отпустили под обязательство о явке.