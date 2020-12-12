На журналиста сетевого издания Sota.vision Дмитрия Кочанова составили протокол за трансляцию пикета на Красной площади

На журналиста сетевого издания Sota.vision Дмитрия Кочанова составили протокол за трансляцию в ютубе пикета на Красной площади. Фото протокола издание опубликовало в своем телеграм-канале. Кочанова задержали накануне вечером вместе с экоактивистом Константином Фокиным, который сидел перед мавзолеем с плакатом «Стоп экоцид». В ОВД «Китай город» также доставили участника проекта Activatica Дениса Стяжкина. По данным проекта «ОВД-Инфо», активистов отпустили под обязательство о явке.
2020-12-12T04:07:56+03:00
2020-12-12T04:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 12 декабря 2020
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