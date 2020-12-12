Тест на коронавирус будет необходим посетителям кафе и ресторанов Подмосковья только при проведении там корпоративов

Наличие отрицательного теста на коронавирус будет необходимо для посетителей кафе и ресторанов Подмосковья только при проведении там корпоративов. В других случаях посещение заведений общественного питания в праздники остается свободным. Такое разъяснение дала пресс-служба губернатора и правительства региона, комментируя указ главы области Андрея Воробьева. Требование вводится на все зимние каникулы — с 31 декабря до 10 января. Кроме того, предъявлять тест также придется в подмосковных гостиницах с 28 декабря по 15 января. Это делается для того, чтобы праздники не усугубили и без того сложную эпидемиологическую ситуацию, пояснили в администрации Московской области.