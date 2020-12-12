В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Семь человек пострадали, некоторые из них госпитализированы, угрозы их жизням нет, сообщил телеканала Эй-би-си. По его данным, за рулем находилась женщина. Она не пыталась покинуть место происшествия, Ее допрашивает полиция. Инцидент произошел на Манхеттене во время акции в поддержку движения Black Lives Matter, В ней, как сообщает Reuters со ссылкой на представителя департамента полиции, участвовало около полусотни человек.
2020-12-12T03:08:15+03:00
2020-12-12T03:08:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756652-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 12 декабря 2020
Загрузка комментариев...