В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Семь человек пострадали, некоторые из них госпитализированы, угрозы их жизням нет, сообщил телеканала Эй-би-си. По его данным, за рулем находилась женщина. Она не пыталась покинуть место происшествия, Ее допрашивает полиция. Инцидент произошел на Манхеттене во время акции в поддержку движения Black Lives Matter, В ней, как сообщает Reuters со ссылкой на представителя департамента полиции, участвовало около полусотни человек.