Доктор медицинских наук, ректор петербургского Института психологии и сексологии Лев Щеглов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Об этом написал в фейсбуке депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский. По его словам, причиной смерти стал COVID-19 — последние дни профессор находился в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких.

Щеглов — известный российский сексолог и психотерапевт. Он написал 15 научно-популярных книг по вопросам сексологии и более 100 научных публикаций, с начала 1990-х занимался популяризацией сексуального просвещения, участвовал в телепередачах «Спросите у доктора Щеглова», «Адамово яблоко», «Синие страницы», снялся в ряде художественных фильмов.