Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 70 миллионов. Количество жертв приближается к 1 миллиону 600 тысячам. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заболевших считаются США, на которые приходится почти 1⁄ 5 всех случаев заражения в мире (почти 16 миллионов). На втором месте Индия (около 10 миллионов), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (более 2,5 миллионов).