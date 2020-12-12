Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 70 миллионов. Количество жертв приближается к 1 миллиону 600 тысячам. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заболевших считаются США, на которые приходится почти 1⁄5 всех случаев заражения в мире (почти 16 миллионов). На втором месте Индия (около 10 миллионов), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (более 2,5 миллионов).
2020-12-12T03:06:35+03:00
2020-12-12T03:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 12 декабря 2020
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