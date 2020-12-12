ЕСПЧ запретил России высылать директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган до окончания судебного разбирательства

Европейский суд по правам человека запретил России высылать из страны директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган до окончания судебного разбирательства. Об этом сообщила «Новой газете» пресс-секретарь проекта Ксения Бабич. Ранее миграционное управление МВД в Сахарово аннулировало вид на жительство Коган. По словам Бабич, в ведомстве сочли, что она «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию через две недели. При этом Коптевский суд отказывается зарегистрировать ее иск на обжалование этого решения. Коган, которая является гражданкой США, проживает в России последние 11 лет. Она состоит в браке с россиянином, у них двое детей, которые также имеют российское гражданство. Проект «Правовая инициатива» помогает россиянам подавать жалобы в ЕСПЧ и консультирует по юридическим вопросам.