США собираются продать Марокко беспилотники и высокоточное управляемое оружие. Администрация президента Дональда Трампа уведомила Конгресс о возможной сделке. Ее сумма оценивается в 1 миллиард долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. В четверг глава Белого дома сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях и назвал это огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. Также он сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.