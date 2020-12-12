В Москве временно закрыли несколько станций метро. «Хорошевская» и «Шелепиха» Большой кольцевой и Солнцевской линии не будут работать с 12 по 22 декабря. Это связано с открытием и включением в систему метрополитена новых станций. Из-за этого поменяются схемы движения на двух линиях метро. Так, поезда Солнцевской ветки по направлению к центру после остановки на «Парке Победы» будут следовать на станцию «Деловой центр» Большой кольцевой. На севере Большой кольцевой и Солнцевской линии поезда будут ходить только от «ЦСКА» до «Савеловской» и обратно, притом с увеличенными интервалами, говорится в сообщении на сайте мэрии. На некоторых участках запустят бесплатные автобусы. Кроме того, с сегодняшнего дня до 14 декабря поезда не будут ходить по Некрасовской линии от «Нижегородской» до «Лефортово».