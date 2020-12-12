Русская православная церковь просит передать ей музейные помещения на территории Александро-Невской лавры в безвозмездное пользование сроком на 100 лет. Об этом говорится в письме митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия председателю комитета имущественных отношений Леониду Кулакову. Речь идет о помещениях в Благовещенской церкви, которые относятся к ведению Государственного музея городской Скульптуры.

В минувший понедельник президент Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил, что на территории Александро-Невской лавры еще остались объекты, которые необходимо передать РПЦ. Глава Минкультуры заверила, что министерство прорабатывает этот вопрос с патриархом Кириллом.