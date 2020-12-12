20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала начальником департамента дошкольного образования Грозного. Об этом в инстаграме сообщил глава комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов. До этого назначения Хадижат Кадырова работала заведующей детского сада в столице Чечни.

В сентябре Кадыров назначил другую свою дочь 21-летнюю Айшат первым заместителем министра культуры Чечни. Летом секретарем Совета безопасности Республики стал родственник чеченского лиджера Хас-Магомед Кадыров, занимавший до этого должность мэра Аргуна. Как напоминает иньернет-издание «Кавказский узел»,в начале года министром спорта и руководителем администрации главы и правительства республики стали племянники Кадырова, министром образования — его двоюродный брат.