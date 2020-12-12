В Москве за последние сутки умерли еще 76 человек с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 77 умерших. С середины ноября суточный показатель не опускается ниже 70. Общее число жертв COVID-19 в городе, по данным оперативного штаба, достигло 9798, количество заразившихся превысило 679 тысяч, из них более 7200 за минувшие сутки. Выздоровели с начала пандемии почти 519 тысяч пациентов.
2020-12-12T02:05:22+03:00
2020-12-12T02:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 12 декабря 2020
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