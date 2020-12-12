В Кремль доставили 25-метровую новогоднюю ель, которую установят на Соборной площади. Дерево привезли из подмосковного Наро-Фоминского лесничества. Возраст ели 96 лет, диаметр 60 см. Водитель специального автопоезда был одет в костюм Деда Мороза, он сообщил, что доехал без происшествий, передают ТАСС и «РИА Новости». В этом году из-за угрозы коронавируса традиционную Кремлевскую елку проведут без зрителей. В канун Нового года россияне смогут посмотреть телеверсию мероприятия, созданную вместе с каналом «Карусель».