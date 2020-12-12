Швейцария ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 лиц

Швейцария ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, который является советником по вопросам национальной безопасности, и еще 13 лиц. Их активы будут заморожены. Им также запрещен въезд в страну или транзитный проезд через нее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Тагес-анцайгер». В ноябре санкции в отношении Лукашенко ввел Евросоюз. Также были расширены ранее введенные ограничения. Позже свой список обнародовали и США.