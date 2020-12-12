Американский сенат одобрил военный бюджет, на который собирался наложить вето президент Дональд Трамп. Законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400, запрет на сотрудничество американских и российских военных, а также дальнейшие поставки вооружений Украине и другие меры, сообщает РИА Новости. Отмечается, что за документ проголосовало подавляющее большинство сенаторов. При таком уровне поддержки в сенате и ранее в палате представителей документ преодолеет вето президента.