Американский сенат одобрил военный бюджет, на который собирался наложить вето президент Дональд Трамп. Законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400, запрет на сотрудничество американских и российских военных, а также дальнейшие поставки вооружений Украине и другие меры, сообщает РИА Новости. Отмечается, что за документ проголосовало подавляющее большинство сенаторов. При таком уровне поддержки в сенате и ранее в палате представителей документ преодолеет вето президента.
2020-12-12T01:11:08+03:00
2020-12-12T01:11:08+03:00
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01:11, 12 декабря 2020
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