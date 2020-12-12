Премьер Михаил Мишустин поручил ФАС в течение суток представить в Минсельхоз идеи по сдерживанию роста цен на продукты

Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток представить в Минсельхоз идеи по сдерживанию роста цен на продукты. Кроме того, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС должны провести мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и еженедельно докладывать о результатах в правительство. Минэкономразвития поручено представить предложения по созданию системы мониторинга за ценами. Минфин и Минэкономразвития должны подготовить дорожную карту по созданию единого справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга, говорится в сообщении кабинета министров.

Ранее Владимир Путин возмутился ростом цен на базовые продукты питания и подчеркнул, что у правительства есть все инструменты для их сдерживания. На следующий день Мишустин раскритиковал чиновников за рост цен и попросил руководителей торговых сетей «не наживаться на людях». Затем Генпрокуратура начала совместно с антимонопольными органами проверку обоснованности роста цен на продукты во всех регионах.