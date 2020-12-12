В Подмосковье в новогодние праздники придется предъявлять тест на COVID-19 при посещении корпоративов

В Подмосковье во время новогодних праздников придется предъявлять тест на COVID-19 при посещении корпоративов и иных массовых мероприятий. Требование будет действовать с 31 декабря до 10 января в кафе, ресторанах и развлекательных заведениях, когда они будут закрываться на спецобслуживание. Такое пояснение дали РБК в пресс-службе администрации Московской области. В иных случаях заведения общественного питания можно посещать свободно, они будут работать по-прежнему с соблюдением необходимых мер предосторожности, отметили в пресс-службе. В соответствии с постановлением губернатора Андрея Воробьева, предъявлять тест также нужно будет в гостиницах с 28 декабря по 15 января. Он должен быть сделан за три или пять дней до посещения, в зависимости от метода анализа. В администрации пояснили, что такие меры приняты, чтобы «праздники не усугубили и без того сложную ситуацию с коронавирусом.