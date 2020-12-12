ООН и мировые лидеры проведут сегодня саммит по климату

Встречу приурочат к пятой годовщине подписания Парижского соглашения.

Климатический саммит проведут в он-лайн формате. Генсек ООН Антониу Гутерриш и британский премьер Борис Джонсон возглавят встречу мировых лидеров, сообщает агентство ТАСС. На саммите обсудят чрезвычайную климатическую ситуацию. Последние исследования показали, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня из-за беспрецедентных лесных пожаров, ураганов, загрязнения воздуха, засух и наводнений, отметили в ООН. По мнению Гутерриша нужны решительные действия и солидарность между странами. Напомню, что Парижское соглашение, к которому приурочена встреча на высшем уровне, было подписано в этот день 5 лет назад. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100-му году больше чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Документ, который подписали почти 200 стран в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов. США в прошлом году из соглашения вышли.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе вчера договорились более чем на половину сократить выбросы парниковых газов к 2030-му году.