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00:04, 12 декабря 2020

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова получила высокую должность в мэрии Грозного

Ранее чиновниками становились и другие родственники государственного деятеля.

Вторая по старшинству дочь Рамзана Кадырова Хадишат возглавила департамент дошкольного образования города Грозного. Чиновнице двадцать лет. В то же время некоторые её коллеги положительно оценили назначение. Например, член правительства региона Асланбек Джунаидов надеется, что профессиональный опыт и личные качества новой главы департамента позволят ей поднять дошкольное образование в Чечне на новый уровень.

Также, как сообщает интернет-издание «Вести республики», Хадижат Кадырову расхвалил и министр транспорта региона Рамзан Черхигов, отметив, что она всегда отличалась в учёбе и с раннего детства выучила наизусть Коран.

Тем временем родственники главы региона занимают высокие посты и во многих других ведомствах республики. Так, старшая дочь Кадырова Айшат минувшей осенью стала первым заместителем министра культуры Чечни. Сводный брат государственного деятеля возглавляет местное управление Роспотребнадзора, а племянник руководит региональным министерством спорта.

Как сообщал американский сайт «Радио Свобода», сам глава Чечни говорил, что назначению на должности некоторых из его родственников способствовало то, что они являются внуками Ахмата Кадырова.



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