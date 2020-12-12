В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Такие данные представил Оперативный штаб. В пятницу мэр Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время в столице откроется крупнейшее в стране производство вакцины от коронавируса «Спутник». Градоначальник пояснил, что речь идет о заводе компании «Р-Фарм».

Столичные власти расширили список тех, кто может записаться на прививку от коронавируса. Вакцинироваться теперь предложат работникам культуры и продавцам. Пункты вакцинации начали открываться в Москве 5 декабря. Первыми возможность сделать прививку получили медики и педагоги.