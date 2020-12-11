Телефонные мошенники с начала этого года позвонили россиянам около пятнадцати миллионов раз

Такие данные представил сегодня Сбербанк. Там отметили, что сведения ЦБ, силовых ведомств и банков в этой области существенно отличаются, что связано с применением разных подходов, учета киберпреступлений и ущерба от них.
2020-12-11T23:05:43+03:00
2020-12-11T23:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 11 декабря 2020
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