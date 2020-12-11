Сайт «Госуслуги» запустил сервис, с помощью которого можно получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусом

Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись, — пишет агентство ТАСС. Сервис был создан, прежде всего, для тех, кто не может дозвониться до медицинских учреждений. С его помощью можно будет пожаловаться, в том числе, на скорую помощь и поликлинику. Запросы будут обрабатываться в течение семи дней.
2020-12-11T23:05:24+03:00
2020-12-11T23:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 11 декабря 2020
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Дмитрий Быков: Как долго это может продолжаться? У нас сейчас стопроцентное самодержавие с абсолютно фальшивым парламентом декоративным и, в общем, абсолютной замкнутостью всех на одной фигуре. России сегодня до того наглядно, и видимо эта наглядность нужна, чтобы уж прекратить хождение по кругу…