Сайт «Госуслуги» запустил сервис, с помощью которого можно получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусом

Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись, — пишет агентство ТАСС. Сервис был создан, прежде всего, для тех, кто не может дозвониться до медицинских учреждений. С его помощью можно будет пожаловаться, в том числе, на скорую помощь и поликлинику. Запросы будут обрабатываться в течение семи дней.