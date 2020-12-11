Еще 76 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.



«В Москве скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.



Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 9798.