В Петербурге скончался доктор медицинских наук, профессор Лев Щеглов

Об этом «Эху Москвы» рассказали члены семьи психолога. Накануне сообщалось, что 74-летний Щеглов, заразившийся коронавирусом, в реанимации.
2020-12-11T23:04:00+03:00
2020-12-11T23:04:00+03:00
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Эксклюзив Эха 23:04, 11 декабря 2020
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Дмитрий Быков: Как долго это может продолжаться? У нас сейчас стопроцентное самодержавие с абсолютно фальшивым парламентом декоративным и, в общем, абсолютной замкнутостью всех на одной фигуре. России сегодня до того наглядно, и видимо эта наглядность нужна, чтобы уж прекратить хождение по кругу…