После взрывов у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь силовиков

Об этом сообщает агентство ТАСС. Взрывы произошли сегодня в селе Учкекен. Как уточнили в Следственном комитете, сначала взорвалась небольшая бомба, а спустя некоторое время, когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, к ним подъехала машина, из которой выбежал смертник, он устроил второй взрыв, в результате которого погиб. Шесть человек получили ранения.
2020-12-11T23:01:30+03:00
2020-12-11T23:01:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 11 декабря 2020
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