Подмосковные власти уточнили требования к посетителям кафе и баров в новогодние праздники

Чиновники разъяснили, что отрицательный тест на коронавирус потребуется предъявить лишь в том случае, если в заведении проходит корпоратив или любая другая вечеринка, передаёт РИА Новости.

Ранее сегодня информационные агентства со ссылкой на распоряжение губернатора сообщили, что с 31 декабря по 10 января посетителей кафе и баров в Подмосковье обязали иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Тестирование нужно будет проходить за 3-5 дней до посещения. Результаты теста также понадобятся при заселении в подмосковные гостиницы с 28 декабря по 15 января.