Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Наро-Фоминского городского округа Подмосковья

Из Наро-Фоминского района Подмосковья в Кремль привезли главную новогоднюю ёлку страны. Грузовик заехал на территорию Кремля ровно в 22 часа под бой курантов и звуковой сигнал автомобиля. Ёлке 96 лет, высота дерева – 25 метров. Предполагается, что дети, которые собирались посетить традиционное новогоднее представление в Кремле, увидят елку только по телевизору или в интернете, поскольку спектакли пройдут в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с коронавирусом.