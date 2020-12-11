Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Наро-Фоминского городского округа Подмосковья

Из Наро-Фоминского района Подмосковья в Кремль привезли главную новогоднюю ёлку страны. Грузовик заехал на территорию Кремля ровно в 22 часа под бой курантов и звуковой сигнал автомобиля. Ёлке 96 лет, высота дерева – 25 метров. Предполагается, что дети, которые собирались посетить традиционное новогоднее представление в Кремле, увидят елку только по телевизору или в интернете, поскольку спектакли пройдут в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
2020-12-11T22:33:15+03:00
2020-12-11T22:48:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756588-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 11 декабря 2020
Загрузка комментариев...