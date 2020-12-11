Подмосковные власти запретили посещать рестораны и отели без отрицательного теста на коронавирусную инфекцию

Также в регионе продлили уже действующие ограничения.

В период новогодних праздников, а именно с 31 декабря по 10 января, кафе и ресторанам Московской области нельзя будет пускать в здание людей, у которых нет справки об отрицательном тесте на коронавирус. Пройти его, как сказано в постановлении губернатора региона, посетитель должен будет не ранее чем за пять дней до визита. Еще без этого же документа с 28 декабря по 15 января нельзя будет стать постояльцем отелей и гостиниц Московской области.

В то же время все до этого принятые в Подмосковье меры решили продлить до 12 января. А именно, музеи на этот период будут закрыты, ВУЗы и колледжи продолжат обучение в дистанционном режиме и социальные карты студентов будут заблокированы.

Накануне губернатор области Андрей Воробьев говорил, что власти и сами не хотели бы вводить новые запреты, но вынуждены это сделать из-за роста заболеваемости. Вчера же он объявил о том, что без отрицательного теста на коронавирус на период новогодних праздников не будут пускать и в пансионаты Подмосковья.

При этом, подмосковные чиновники решились и на частичное смягчение правил. Как отмечает агентство РБК, с понедельника режим изоляции для пожилых людей в регионе из обязательного перешёл в разряд рекомендательных.