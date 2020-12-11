Генпрокуратура начала проверку из-за роста цен на продукты

Как сообщили в ведомстве, необоснованно подорожали сахар более чем на 70%, подсолнечное масло почти на 24%, мука на 13%. Два дня назад на подорожание базовых продуктов обратил внимание президент Владимир Путин. Он называл те же цифры, которые сегодня приводятся в сообщении надзорного ведомства.

«Использование для сдерживания цен на продукты Генпрокуратуры при наличии финансовых инструментов имеет сомнительную эффективность», — отметил в интервью «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.

Николаев напомнил, что механизм для сдерживания роста цен был введён в действие ещё в 2010 году.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса, согласно которым больше трети россиян – 38% — могут позволить себе купить только продукты и одежду. При этом 28% опрошенных сказали, что уже и одежду для них купить проблематично. 6% сообщили, что им сложно приобрести даже еду.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса, согласно которым больше трети россиян – 38% — могут позволить себе купить только продукты и одежду. При этом 28% опрошенных сказали, что уже и одежду для них купить проблематично. 6% сообщили, что им сложно приобрести даже еду.