Большинство россиян – 88% — поддерживают требования об обязательном ношении масок в общественных местах

Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он отметил, что к концу года доля так называемых «ковид-диссидентов» сильно сократилась. По данным ВЦИОМ, 67% опрошенных россиян считают ношение маски самой эффективной мерой профилактики заражения коронавирусом, — передает агентство ТАСС.