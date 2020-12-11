Большинство россиян – 88% — поддерживают требования об обязательном ношении масок в общественных местах

Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он отметил, что к концу года доля так называемых «ковид-диссидентов» сильно сократилась. По данным ВЦИОМ, 67% опрошенных россиян считают ношение маски самой эффективной мерой профилактики заражения коронавирусом, — передает агентство ТАСС.
2020-12-11T21:40:42+03:00
2020-12-11T21:40:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756544-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:40, 11 декабря 2020
Загрузка комментариев...