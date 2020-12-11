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21:35, 11 декабря 2020

В ЕСПЧ указали на невозможность высылки из России директора проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган

В Европейском суде по правам человека указали на невозможность высылки из России директора проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган до окончания разбирательства в судах. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа».

В начале декабря управление по вопросам миграции МВД аннулировало вид на жительство Коган. Ей сказали, что она представляет угрозу для России. От Коган потребовали покинуть страну через две недели.

Директор проекта «Правовая инициатива» имеет американское гражданство. Она жила в России последние 11 лет.



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