Американского актера Шайю ЛаБафа обвинили в сексуальном и физическом насилии

Об этом сообщает газета The New York Times. Иск в суд Лос-Анжелеса подала бывшая подруга артиста. В числе прочего, она обвиняет ЛаБафа в том, что он сознательно заразил ее венерическим заболеванием. О жестоком обращении изданию рассказала еще одна бывшая подруга актера.

ЛаБафу 34 года, он сыграл главные роли в фильмах «Паранойя», «На крючке», «Трансформеры». В 2008 году ему вручили премию «Бафта» в номинации «Восходящая звезда». Шайя ЛаБаф также известен как художник. Его предпочтительное направление – акционизм.