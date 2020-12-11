Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии, которую вызвала пандемия

Страны весной этого года проигнорировали необходимость глобальных совместных действий, но теперь такое не должно повториться.

Об этом заявил сам Антониу Гутерриш: «С самого начала Всемирная организация здравоохранения предоставляла информацию, которая должна была стать основой для согласованных глобальных действий. Но реакция стран была фрагментарной и хаотичной: все конкурировали друг с другом за предметы первой необходимости и передовых рабочих. Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло с доступом к новым вакцинам против COVID-19. Социальные и экономические последствия пандемии огромны и продолжают расти. Никакая вакцина не может исправить уже нанесенный ущерб. Эти воздействия являются результатом долговременной нестабильности, неравенства и несправедливости, которые, наконец, выявила пандемия.»

Гутерриш, однако, поблагодарил страны, которые прислушались к призыву прекратить военные действия.