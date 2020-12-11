В Подмосковье посетителей кафе и баров обязали в новогодние праздники иметь при себе отрицательный тест на коронавирус

Справка понадобится с 31 декабря по 10 января. Это следует из постановления губернатора, опубликованного на сайте правительства региона. Результаты теста также понадобятся при заселении в подмосковные гостиницы с 28 декабря по 15 января. Тестирование нужно будет проходить за 3-5 дней до посещения. Кроме того, губернатор Андрей Воробьев продлил уже действующие в регионе ограничения до 12 января.