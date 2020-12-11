В Подмосковье посетителей кафе и баров обязали в новогодние праздники иметь при себе отрицательный тест на коронавирус

Справка понадобится с 31 декабря по 10 января. Это следует из постановления губернатора, опубликованного на сайте правительства региона. Результаты теста также понадобятся при заселении в подмосковные гостиницы с 28 декабря по 15 января. Тестирование нужно будет проходить за 3-5 дней до посещения. Кроме того, губернатор Андрей Воробьев продлил уже действующие в регионе ограничения до 12 января.
2020-12-11T21:06:15+03:00
2020-12-11T21:12:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 11 декабря 2020
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