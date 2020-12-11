В Нижегородской области, в поселке Тонкино, горит деревообрабатывающий цех

Крупный пожар в Нижегородской области: в поселке Тонкино на площади более двух тысяч квадратных метров горит деревообрабатывающий цех, — передает агентство ТАСС. В МЧС говорят, что по предварительным данным пострадавших нет. На этот момент, по сведениям ведомства, пожар локализован.