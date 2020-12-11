В Нижегородской области, в поселке Тонкино, горит деревообрабатывающий цех

Крупный пожар в Нижегородской области: в поселке Тонкино на площади более двух тысяч квадратных метров горит деревообрабатывающий цех, — передает агентство ТАСС. В МЧС говорят, что по предварительным данным пострадавших нет. На этот момент, по сведениям ведомства, пожар локализован.
2020-12-11T20:38:02+03:00
2020-12-11T20:41:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756508-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:38, 11 декабря 2020
Загрузка комментариев...