Привлечение Генпрокуратуры для сдерживания цен кажется неоправданным — экономист

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев.

«Вообще-то это удивительное решение, такое впечатление, как будто у нас вообще никакого механизма по сдерживанию роста цен не существовало. Он был введен еще в 2010 году. Там простой порядок, если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или нескольких территориях, рост цен на продовольственные товары составит 30 и более процентов, то вводятся предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней. Есть нормативные акты, но их как-то откладывают в стороны и давайте тут все ограничивать, запрещать.

И.Николаев добавил, что такие меры в итоге скажутся на покупателе.

«Одно из возможных последствий, что продавцы будут добирать ростом цен на другие продукты. Негативные последствия такого принудительного жесткого ограничения, без задействования тех механизмов, которые у нас есть по сдерживанию цен. В результате потребитель все равно проиграет», — сказал он.

Генпрокуратура начала проверку роста цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что в настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. Ранее о необоснованности роста цен на продуты заявили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.