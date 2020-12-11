В Госдуму внесен законопроект, предполагающий до 5 лет лишения свободы тем, кто не зарегистрировался как иноагент

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий до пяти лет лишения свободы для тех, кто отказывается встать на учет в качестве иностранного агента.

В соответствии с документом, физических лиц, которые были признаны иноагентами и не подали заявление на включение в соответствующий реестр или отчет о своей деятельности, также предлагается наказывать штрафом до трехсот тысяч рублей, обязательными или принудительными работами.

«Лишение свободы – необходимая мера в случае многократных нарушений закона об иностранных агентах», — сказал «Эху» один из инициаторов документа, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Климов подчеркнул, что вопрос был в разработке более двух лет. Как уверяет сенатор, в документе учтены все значимые нюансы.