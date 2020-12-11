Треть россиян – 33% — считают себя бедными людьми и только один процент называет себя богатыми

Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение». Большинство тех, кто оценил свое состояние как бедность, назвали причиной низкие зарплаты, рост цен, выход на пенсию и отсутствие здоровья. При этом каждый пятый уверен, что в ближайшие годы будет жить примерно так же, как сейчас.

Четверть из назвавших себя богатыми заявили, что никогда не жили бедно.

По мнению 40% респондентов, в большинстве случаев у человека нет возможности преодолеть бедность, однако, больше половины опрошенных придерживаются обратного мнения.