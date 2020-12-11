В Москве откроют крупнейшее в России производство вакцины «Спутник V»

Компания «Р-Фарм» совместно с мэрией планирует запуск уже через несколько недель.
О том, как продвигается строительство, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин добавил, что московский завод сможет обеспечить препаратом 19 субъектов РФ.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Компания «Р-Фарм» совместно с мэрией планирует запуск уже через несколько недель.
О том, как продвигается строительство, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин добавил, что московский завод сможет обеспечить препаратом 19 субъектов РФ.