В Москве откроют крупнейшее в России производство вакцины «Спутник V»

Компания «Р-Фарм» совместно с мэрией планирует запуск уже через несколько недель.

О том, как продвигается строительство, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин добавил, что московский завод сможет обеспечить препаратом 19 субъектов РФ.