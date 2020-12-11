Президент России считает, что расследование убийства политика Бориса Немцова необходимо «доработать»

Приговор по этому делу вынесли еще три года назад.

По словам Владимира Путина, недавно он обсуждал с коллегами убийство Бориса Немцова и предположил, что, хотя, в целом, всё понятно, то есть исполнители и заказчики найдены, в этом деле еще есть незавершённые моменты. Об этом он рассказал во время вчерашней встречи с Советом по правам человека. Какие именно вещи по мнению президента не доработало следствие – глава государства не уточнил.

Речь в свою очередь идёт о деле, приговор по которому был вынесен в 2017 году. 5 человек осудили на разные сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Исполнителем суд признал бывшего заместителя командира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева, а организатором его коллегу Руслана Мухудинова. Последний до сих пор находится в розыске. Кого при этом Владимир Путин назвал заказчиком этого убийства – неизвестно, поскольку суд его так и не установил.

В прошлом году комитет по правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы потребовал возобновить это расследование. Там сказали, что версия, которая отражена в решении суда, основана на ошибках следствия.

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в 2015 году.