Законопроект об иноагентах предусматривает уголовную ответственность за злостное несоблюдение условий регистрации

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из инициаторов документа, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Есть многочисленное факты злостного уклонения от исполнения норм регистрации лиц, признанных иностранными агентами. Для того чтобы не было никаких недоразумений, что кто-то что-то не знал, первая стадия – это наказание за правонарушение через административный кодекс. А в случае злостного уклонения предлагается норма, которая предусматривает возможность уголовного наказания. Не за деятельность, а за уклонение от регистрации либо за несоблюдение условий регистрации», — сказал он.

А.Климов добавил, что Верховный суд вынес положительное заключение о законопроекте.

«Верховный суд в данном случае не видит препятствий в принятии данной нормы, но принимать будет естественно сначала Государственная дума в трех чтениях», — отметил он.

Согласно законопроекту о введение уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов в России НКО и физическим лицам, признанным иностранными агентами, будет грозить срок до двух лет или штрафы до трехсот тысяч рублей. Такие наказания предусмотрены за злостное уклонение от регистрации иностранными агентами. За сбор данных о национальной безопасности предусмотрен срок до пяти лет лишения свободы. Документ был внесен сегодня в Государственную думу.