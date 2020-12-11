Власти Ярославской области объявили выходным днем для госслужащих 31 декабря

Рабочий день будет перенесен на субботу, 26-е, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Он подписал соответствующий указ.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил сделать 31-е декабря выходным хотя бы для женщин. С такой просьбой он обратился к руководителям региональных предприятий.

Официально последний день года остается рабочим, но в Кремле разрешили регионам самостоятельно решать, делать ли его выходным.

Среди областей, где власти объявили 31-е нерабочим днем – Мурманская, Вологодская, Орловская, Саратовская и Волгоградская, а также Чувашия, Камчатка и Сахалин.