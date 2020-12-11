20-летняя дочь Рамзана Кадырова назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного

Об этом сообщил в инстаграме глава парламента республики Магомед Даудов. Он добавил, что с большим удовольствием поздравляет с этим назначением свою дорогую племянницу Хадижат. Ранее старшая сестра главы Чечни Хадижат, Айшат, была назначена заместителем министра культуры республики.