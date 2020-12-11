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18:30, 11 декабря 2020

В Петербурге на баннере с защитниками Ленинграда вместо девушки-снайпера разместили фото актрисы, игравшей ее в кино

В Петербурге на баннере «Героические защитники Ленинграда» вместо фотографии девушки-снайпера Алии Молдагуловой разместили фото актрисы Айтурган Темировой, которая играла ее в кино. Когда обнаружившие это местные жители обратились к местным чиновникам, те предложили найти другое фото и прислать им, а в одном из учреждений сказали просто: «Они же похожи». Впрочем, позже фотографию пообещали заменить.



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