В Петербурге на баннере с защитниками Ленинграда вместо девушки-снайпера разместили фото актрисы, игравшей ее в кино

В Петербурге на баннере «Героические защитники Ленинграда» вместо фотографии девушки-снайпера Алии Молдагуловой разместили фото актрисы Айтурган Темировой, которая играла ее в кино. Когда обнаружившие это местные жители обратились к местным чиновникам, те предложили найти другое фото и прислать им, а в одном из учреждений сказали просто: «Они же похожи». Впрочем, позже фотографию пообещали заменить.