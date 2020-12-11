Сегодня на сайте Кремля была опубликована стенограмма вчерашней встречи Владимира Путина с СПЧ

Среди прочего, речь заходила и о ситуации с Алексеем Навальным. По словам Владимира Путина, уголовное дело по инциденту с Навальным в России возбудить пока нельзя, но проверка проводится. «Если человек чуть не умер, — сказал Путин, — это не значит, что по любому случаю нужно возбуждать уголовное дело».

Вопрос о Навальном президенту задавал журналист Николай Сванидзе и ответ Путина его не удовлетворил, — сказал Сванидзе в нашей программе «Особое мнение». Николай Сванидзе уверен, что Владимир Путин заранее знал, что эта тема будет затронута, иначе не позволил бы ее поднимать. По расшифровке на сайте Кремля по-прежнему видно, что президент все еще избегает произносить фамилию «Навальный». Во время той же встречи обсуждалась и тема законов об иноагентах.

Сам Алексей Навальный, реагируя на слова Путина, написал в своем телеграм-канале: «И после этого у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что отравление – это личный приказ Путина?»