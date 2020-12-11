В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс об ответственности иностранных агентов

В Госдуму сегодня внесён законопроект, который предлагает наказывать иностранных агентов за отказ регистрироваться таковыми не только крупными штрафами, но и реальными сроками. Документ также направлен и против СМИ, признанных иноагентами.

Документ предусматривает уголовную ответственность для руководителей некоммерческих организаций, а также простых граждан, которых власти признают иностранными агентами. Депутаты и сенаторы предложили изменить одну из статей уголовного кодекса, включив туда пункт о злостном уклонении от регистрации в таком статусе и соответствующее наказание. За отказ предоставить необходимые документы в лучшем случае может грозить штраф до трёх сотен тысяч рублей, в худшем два года исправительных работ и даже реального заключения. Так же могут наказать руководителей средств массовой информации, признанных иноагентами, которые до этого уже получали административное наказание за соответствующие нарушения. Ещё строже авторы законопроекта предложили наказывать за повторный отказ отчитываться о своей деятельности. В том случае, если подтвердится, что тот или иной человек или некоммерческая организация собирали сведения об обороне страны в пользу иностранного государства, за это будет грозить уже до пяти лет колонии, говорится в документе. Среди его авторов депутаты Госдумы Василий Пискарёв, Андрей Исаев и сенатор Андрей Климов. Он объяснил «Эху Москвы», зачем властям понадобилось вводить уголовную ответственность для физических лиц, СМИ и некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, которые не хотят ими себя признавать.

Инициаторы нового законопроекта, отмечу, ранее внесли в Госдуму ряд резонансных законопроектов касательно иностранных агентов. Депутаты и сенаторы предложили штрафовать пользователей соцсетей в случае если они сошлются на некоммерческую организацию или человека, признанного иностранным агентом, но не упомянут этот статус. До этого было предложено признавать иноагентами тех, кто в России занимается политической деятельностью и при этом получает деньги из-за рубежа. То же самое авторы законопроекта решили распространить на организации и людей, которые собирают сведения в военно-технической сфере.

В конце ноября более 20 НКО попросили омбудсмена Татьяну Москалькову и комиссара по правам человека Совета Европы Дуню Миятович защитить российское гражданское общество. Авторы обращения отметили, что предлагаемые поправки к Закону об НКО направлены на подавление деятельности организаций и ограничение прав россиян.