Суд присяжных калининградского областного суда полностью оправдал врачей Елену Белую и Ирину Сушкевич

Их обвиняли в гибели новорожденного. Следователи считают, что в ноябре 2018-го года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указания Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы, а также чтобы не портить показатели медицинской статистики.

По словам Елены Белой, разбирательство было непростым. Она также заметила, что сейчас важно вернуться к своей работе. По словам врача, она сейчас не хочет думать о том, что прокуратура может обжаловать приговор и надеется, что это решение суда присяжных останется без изменений.

Адвокат Ирина Хрунова говорит, что уголовные дела по поводу врачебных ошибок, как показывает практика, заводятся и расследуются не всегда справедливо. Хрунова добавила, что при возбуждении уголовного дела в отношении медика, другие специалисты стараются избегать подобные случаи в практике, чтобы также не оказаться под преследованием.