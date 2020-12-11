Жертвой коронавируса стал известный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Минувшей ночью, по словам его коллег, он скончался в одной из латвийских больниц. Тревогу забили еще несколько дней назад, пишет латвийское интернет-издание Delfi. В минувшую субботу Ким Ки Дук перестал выходить на связь, он также не пришел на запланированную встречу. В Латвию он приехал из Санкт-Петербурга через Эстонию. В поисках режиссера обращались и в больницы, но здесь возникли трудности из-за требований по защите личных данных. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на коллег Ким Ки Дука, в какой-то момент они все-таки обнаружили его, и даже пытались организовать перевозку в другое место. Но не успели.

Ким Ки Дук дебютировал в кино в середине 1990-х. И за первые девять лет карьеры снял больше десятка фильмов. Его самые известные работы – «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пустой дом», «Самаритянка», «Натянутая тетива», «Пьета». Он был единственным южнокорейским режиссером, который победил на всех трех крупнейших европейских фестивалях – Каннском, Венецианском и Берлинском. В одном из интервью он рассказывал о том, что поддерживает его в работе вдали от родины.

Довольно часто он бывал в России. А в прошлом году даже возглавлял жюри Московского кинофестиваля. Между всеми его работами можно найти один общий мотив, отмечает кинокритик Егор Москвитин.

Несколько лет назад Ким Ки Дук был вынужден покинуть Южную Корею из-за обвинений в сексуальном насилии. Суд в итоге его признал виновным лишь в нападении и приговорил к штрафу. В следующее воскресенье режиссеру исполнилось бы 60 лет.

В посольстве Южной Кореи информацию о смерти известного соотечественника не комментировали. По данным «Интерфакс», официальное сообщение сделает дочь покойного.