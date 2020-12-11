Миллион петербуржцев уже переболели коронавирусом

В крови большинства из них должны быть антитела к COVID-19. К такому выводу пришли учёные, которые исследуют коллективный иммунитет горожан.

Антитела к коронавирусу сохранились у большей части тех, кто перенёс инфекцию с начала пандемии. Такие данные получили специалисты международной группы, которые ведут исследование в Петербурге. Учёные начали изучать распространение инфекции весной. А во время осеннего подъёма заболеваемости они снова взяли анализы у тех, кто перенёс COVID-19 на первом этапе исследования и обнаружили, что антитела остались в крови почти 97% участников. То есть иммунитет, который они получили, действует до полугода. Всего же по оценкам учёных, коронавирусом за всё время пандемии переболели около миллиона петербуржцев. Тем временем по официальным данным медики выявили в городе менее 170 тысяч случаев инфекции, однако по числу умерших от новой болезни на 100 тысяч населения Петербург занимает первое место в России. В Роспотребнадзоре объясняют высокую смертность от коронавируса тем, что в городе преобладает взрослое и пожилое население. Однако, издание «Фонтанка.ру» публиковало документ, по которому в крематории сжигали больше погибших от COVID-19, чем попадало в статистику. А по данным расследования издания «Медуза», число умерших в Петербурге каждый день занижают примерно на 15 человек.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что первые крупные партии вакцины городские медики получат в конце декабря или сразу после Нового года. А в январе по предварительным договорённостям Смольного в Петербург привезут до полумиллиона доз препарата.