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18:13, 11 декабря 2020

Российские власти предупреждают о некой компании против российской вакцины от коронавируса

В частности, сегодня об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, в соцсетях и русскоязычных интернет-ресурсах, финансируемых на зарубежные гранты, готовится серия псевдо-аналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в вооруженных силах.

В Кремле эту информацию подтверждают, — говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков не стал уточнять, кто именно поступает таким образом, добавив, что достаточно посмотреть сообщения информационных агентств за последний месяц. О попытках дискредитировать российскую вакцину заявила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Российские регионы получат в декабре 480 тысяч доз вакцины. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с производителями вакцин. Он добавил, что вакцинация в стране начнется в конце недели. Власти, по словам Мишустина, укладываются в срок, поставленный Владимиром Путиным. Московские власти объявили о том, что в ближайшие недели в столице откроется производство вакцины, которое будет поставлять 10 миллионов доз в месяц.

Однако, американское издание The Wall Street Journal вспоминает, что летом российские власти обещали 30 миллионов доз вакцины до конца года. Пока производство препарата явно отстает, — отмечает издание.

К исходу текущего месяца Россия сможет произвести лишь два миллиона доз препарата. «Прогноз оказался гипер-оптимистичным. Сейчас мы большие реалисты», — сказал корреспонденту газеты профессор частного московского НИИ Сколтек, занимающегося фармацевтическими инновациями. Для наращивания объемов выпуска вакцины руководство России обратилось к помощи ряда негосударственных компаний, таких как БИОКАД, которая никогда прежде этим не занималась. Сотни ее ученых и техперсонала сейчас усиленно ищут возможности перевода разработки малого количества доз препарата в лабораторных условиях на массовое производство, исчисляемое десятками миллионов. Поставить процесс на поток – это совсем другая, гораздо более сложная задача, — уверен один из руководителей компании. Впрочем, отмечает автор публикации, западные фармацевты на этом пути также столкнулись с большими трудностями. – Та же Pheizer в прошлом месяце произвела лишь половину запланированного количества из-за возникших препятствий, связанных с логистикой.

Российские фармацевтические компании, сильно зависящие от иностранных поставщиков в Германии, Италии, США, Китае и Японии, оказались не в состоянии обеспечить все — от ампул до так называемых биореакторов, в которых происходит рост и ферментация компонентов вакцины, сообщили Уолл-стрит джорнал ее осведомленные источники. Вакцина, в целом, — это живая субстанция, которая очень по-разному ведет себя в двухлитровом лабораторном биореакторе и огромном 1000-литровом металлическом контейнере, предназначенном для ее фабричного производства. Ради его ускорения и стандартизации, учета всевозможных нюансов и неожиданностей исследователям пришлось составить специальное техническое пособие, пишет газета. Издание отмечает, что вторая порция двухфазовой вакцины Sputnik V еще более капризна и требовательна к условиям ферментации. Она должна производиться отдельно от первой, что вдвое замедляет весь процесс.

Между тем, в США одна из главных проблем – доставка вакцины, которая буквально со дня на день будет окончательно одобрена властями. Уже завтра управление США по контролю за качеством медикаментов и продовольствия может выдать разрешение на использование вакцины Пфайзер. И первые 6,5 миллионов доз покинут склады в течение суток после этого. В рамках Операции Молниеносная Скорость правительства США доставлять вакцину будут обе американские частные почтовые службы: FedEx будет работать на Западном Побережье, UPS — на восточном. Для доставки вакцины, требующей хранения при температуре минус 80 градусов по цельсию, UPS создала гигантскую «морозильную ферму» в своем логистическом центре в Кентукки, где компания также будет производить 11 тонн сухого льда ежедневно. Каждый день UPS будет доставлять 18-килограммовые коробки сухого льда на все пункты дозирования вакцины Pfizer, у которых не собственных морозильных камер. Кроме того, UPS ввела новую технологию — запатентованные сенсорные метки, которые отслеживают и контролируют температуру каждой посылки. Чтобы избежать перегрузки системы и срыва поставок вакцины в преддверии Рождества, на которое приходится пик онлайн-покупок в США, UPS ввела ограничения на доставку для крупных ритейлеров, таких как Macy’s и Gap.



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