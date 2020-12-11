Сразу два взрыва произошли сегодня у здания регионального отдела ФСБ в Карачаево-Черкесии

Речь идет о здании отдела в селе Учкекен. Первое взрывное устройство небольшой мощности сработало рано утром, когда у здания никого не было. В результате никто не пострадал. На место прибыли силовики и спустя несколько часов, когда они еще работали, произошел второй взрыв, — рассказал представитель информационного Центра национального антитеррористического комитета Николай Максимов.

Личность смертника устанавливается, никаких сообщений по этому поводу пока не поступало. Место взрыва оцепила полиция, однако, рядом находится школа, в которой продолжились занятия. Родители обеспокоены тем, что их дети находились так близко к месту происшествия. Об этом «Эху Москвы» рассказала местная жительница по имени Алина. По словам Алины, в селе до сегодняшнего дня было очень спокойно, никаких опасений, связанных с возможными терактами, не было.

Действительно, это первый подобный случай в регионе, хотя в конце девяностых-начале двухтысячных религиозный вопрос был обострен. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал местный журналист Мурат Темиров.

Эксперт центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев рассказал «Эху Москвы», что среди населения Карачаево-Черкесии в последнее время не наблюдается роста радикальных настроений и появления соответствующих организаций. Этим вопросом, по словам Гереева, постоянно занимаются спецслужбы.

Взрыв в Архангельске, где подросток подорвал себя в здании ФСБ, стал самым резонансным терактом последних лет против силовиков. Но были и другие атаки. Последние 10 лет теракты против силовиков были, в основном, на Северном Кавказе.



В мае 2013 года у здания службы судебных приставов в Махачкале произошел взрыв небольшой мощности в припаркованном автомобиле. Через 15 минут, когда прибыли полицейские, сработала втрая бомба мощностью до 50 кг в тротиловом эквиваленте. Погибли четыре человека, в том числе двое полицейских. Госпитализированы были 35 пострадавших.

Спустя 4 дня возле здания МВД Дагестана в Махачкале подорвала себя 25-летняя смертница Мадина Алиева. Были ранены 14 человек, полицейский и сотрудница почты умерли в больнице.

В октябре 2014 года в столице Чечни на праздничные мероприятия через рамку-металлодетектор пытался пройти мужчина, который показался полицейским подозрительным. Когда они решили его досмотреть, он привел в действие взрывное устройство. Погибли пятеро полицейских, еще 12 их коллег были ранены.

Вскоре в Грозном произошла новая террористическая атака. В декабре 2014 года группа вооруженных людей, переодетых в форму полиции, открыла огонь по сотрудникам дорожно-патрульной службы, а затем захватила грозненский Дом печати. Во время антитеррористической операции нападавшие были убиты. Погибли 14 сотрудников полиции.

Из этого ряда нападений выделяется стрельба на Лубянке. Тогда, год назад, погибли два сотрудника ФСБ. Пять человек были ранены. По данным СМИ, стрельбу открыл 39-летний житель Подольска Евгений Манюров, который работал до этого охранником. Стрельбу на Лубянке следствие не стало квалифицировать как теракт – дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

После взрыва в Карачаево-Черкесии следует осторожно высказывать свое мнение в публичном пространстве. В России существует практика уголовного преследования за оправдание терроризма. Об этом предостерег руководитель международной правозащитной группы «Агора», адвокат Павел Чиков. «В связи с произошедшим в Карачаево-Черкесии инцидентом, на фоне достаточно критического отношения к российским правоохранительным органам и спецслужбам, приходится людей предупреждать о том, что сложилась судебная и следственная практика уголовного преследования по статье об оправдании терроризма за высказывания, которые могут интерпретироваться как одобрение подобных фактов. По этой статье нет возможности назначать условные наказания, там, как правило, реальное лишение свободы и содержание под стражей до суда», — сказал он. В последние два года были проведены сотни обысков и возбуждены десятки уголовных дел, связанных в том числе с комментариями граждан в соцсетях, добавил Павел Чиков.